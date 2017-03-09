Дело полицейского, подозреваемого в мошенничестве, рассмотрит Индустриальный суд Ижевска

Опубликована: Сегодня 16:02

фото: ngzt.ru
В Индустриальном районном суде Ижевска рассмотрят уголовное дело бывшего сотрудника полиции, заведенное по ч.3 ст.30 и ч.3 ст.159 УК РФ (покушение на мошенничество с использованием своего служебного положения, с причинением значительного ущерба гражданину).

По версии следствия, начальник одного из подразделений МРО № 8 УЭБ и ПК МВД по УР, используя свое служебное положение, путем обмана и злоупотребления доверием, не имея соответствующих полномочий, потребовал от жительницы Ижевска через посредника деньги за якобы оказанное содействие в принятии решения об отказе в возбуждении уголовного дела по материалу проверки.

После получения денег в размере 200 тыс рублей 23 декабря 2016 года мужчина был задержан сотрудниками Управления ФСБ России по УР. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере до 80 тыс рублей.
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