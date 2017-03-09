Дело полицейского, подозреваемого в мошенничестве, рассмотрит Индустриальный суд Ижевска

Опубликована: Сегодня 16:02



фото: ngzt.ru фото: ngzt.ru

По версии следствия, начальник одного из подразделений МРО № 8 УЭБ и ПК МВД по УР, используя свое служебное положение, путем обмана и злоупотребления доверием, не имея соответствующих полномочий, потребовал от жительницы Ижевска через посредника деньги за якобы оказанное содействие в принятии решения об отказе в возбуждении уголовного дела по материалу проверки.После получения денег в размере 200 тыс рублей 23 декабря 2016 года мужчина был задержан сотрудниками Управления ФСБ России по УР. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере до 80 тыс рублей.