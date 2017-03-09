|
Выдворенный из России житель Таджикистана вновь оказался в Удмуртии
Опубликована: Сегодня 17:18 Уроженец Республики Таджикистан, въезд на территорию России которому был запрещен на пять лет, вновь попал в поле зрения правоохранителей. Мужчину задержали в ходе оперативно-профилактических мероприятий и доставили в дежурную часть Можги.
При проверке документов и отпечатков пальцев выяснилось, что мужчина два года назад через контрольно-пропускной пункт «Домодедово» был выдворен из России сотрудниками УФССП России по Удмуртской Республике. В его паспорте поставлена отметка о запрете въезда на территорию РФ в течение пяти лет.
По прибытии на родину мужчина через паспортную службу получил новый паспорт с другим именем и фамилией. С этим паспортом гражданин Таджикистана вновь прибыл в Удмуртию, несмотря на то, что ему запрещён въезд на территорию Российской Федерации до 2019 года.
Сейчас нарушитель миграционного законодательства находится в центре временного содержания иностранных граждан. Он уже привлечён к административной ответственности по ст. 18.8 КоАП РФ, кроме того ему грозит и уголовная ответственность по ст. 322 УК РФ «Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации».
В 2017 году судебными приставами по ОУПДС УФССП России по Удмуртской Республике за пределы страны выдворено 16 иностранных граждан, ещё 10 ждут оформления документов в центре временного содержания.
Загрузка...