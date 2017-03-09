Выдворенный из России житель Таджикистана вновь оказался в Удмуртии

Опубликована: Сегодня 17:18

фото: orelgrad.ru
Уроженец Республики Таджикистан, въезд на территорию России которому был запрещен на пять лет, вновь попал в поле зрения правоохранителей. Мужчину задержали в ходе оперативно-профилактических мероприятий и доставили в дежурную часть Можги.

При проверке документов и отпечатков пальцев выяснилось, что мужчина два года назад через контрольно-пропускной пункт «Домодедово» был выдворен из России сотрудниками УФССП России по Удмуртской Республике. В его паспорте поставлена отметка о запрете въезда на территорию РФ в течение пяти лет.

По прибытии на родину мужчина через паспортную службу получил новый паспорт с другим именем и фамилией. С этим паспортом гражданин Таджикистана вновь прибыл в Удмуртию, несмотря на то, что ему запрещён въезд на территорию Российской Федерации до 2019 года.

Сейчас нарушитель миграционного законодательства находится в центре временного содержания иностранных граждан. Он уже привлечён к административной ответственности по ст. 18.8 КоАП РФ, кроме того ему грозит и уголовная ответственность по ст. 322 УК РФ «Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации».

В 2017 году судебными приставами по ОУПДС УФССП России по Удмуртской Республике за пределы страны выдворено 16 иностранных граждан, ещё 10 ждут оформления документов в центре временного содержания.



Загрузка...
Теги
Воткинск правительство дети технологии промышленность прокуратура вода Игра Ижавто СМИ биатлон молодежь ИжГТУ туризм Владимир Путин школа ДТП лес Москва транспорт конкурс инвалид ЖКХ Госсовет УР спортсмен терроризм убийство творчество физкультура Александр Волков занятость ремонт видео долг бюджет МВД МЧС семья финансы Интернет преступление зоопарк Удмуртия полиция Россия футбол музыка штраф оружие религия суд торговля Сарапул рейтинг пожар ГИБДД Можга армия ГЖД Дмитрий Медведев дороги банк выборы самолет хоккей телевидение природа Новый год/Рождество здоровье кино недвижимость наркотики Голливуд выставка Ижевск погода свадьба животные пенсия Балезино мода фестиваль СКП праздник Ува депутат безопасность США алкоголь Украина ветеран медицина строительство Глазов образование траур Малая Пурга звезда бизнес Завьялово
Все теги
Яндекс.Погода