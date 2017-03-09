Выдворенный из России житель Таджикистана вновь оказался в Удмуртии

Опубликована: Сегодня 17:18



фото: orelgrad.ru фото: orelgrad.ru

При проверке документов и отпечатков пальцев выяснилось, что мужчина два года назад через контрольно-пропускной пункт «Домодедово» был выдворен из России сотрудниками УФССП России по Удмуртской Республике. В его паспорте поставлена отметка о запрете въезда на территорию РФ в течение пяти лет.По прибытии на родину мужчина через паспортную службу получил новый паспорт с другим именем и фамилией. С этим паспортом гражданин Таджикистана вновь прибыл в Удмуртию, несмотря на то, что ему запрещён въезд на территорию Российской Федерации до 2019 года.Сейчас нарушитель миграционного законодательства находится в центре временного содержания иностранных граждан. Он уже привлечён к административной ответственности по ст. 18.8 КоАП РФ, кроме того ему грозит и уголовная ответственность по ст. 322 УК РФ «Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации».В 2017 году судебными приставами по ОУПДС УФССП России по Удмуртской Республике за пределы страны выдворено 16 иностранных граждан, ещё 10 ждут оформления документов в центре временного содержания.