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Доказательства вмешательства ЦРУ в выборы во Франции опубликовал WikiLeaks
Опубликована: Сегодня 18:19 Специализирующийся на разоблачениях сайт WikiLeaks опубликовал информацию о том, как Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США осуществляло вмешательство в выборы 2012 года во Франции. По данным портала, агентам спецслужбы было приказано внедриться в основные политические партии страны и осуществлять за ними слежку с помощью их электронных систем, пишет Metronews.
В качестве доказательства своих слов в WikiLeaks представили три указа ЦРУ, где чётко указывается, что слежка осуществлялась за крупнейшими фракциями страны: Социалистической партией, "Национальным фронтом" и "Союзом за народное движение" (в последствии была переименована в "Республиканцы").
"Все крупные партии Франции стали объектами агентурной и электронной разведки за семь месяцев до выборов 2012 года", – говорится в заявлении WikiLeaks.
Судя по представленным документам, особый интерес у американской разведки вызывали Николя Саркози, возглавлявший в то время страну, нынешний президент Франсуа Олланд, лидер "Нацфронта" Марин Ле Пен, а также бывшие кандидаты на пост президента Мартин Обри и Доминик Стросс-Кан. Отдельно указывается, что американцы в процессе шпионажа игнорировали даже тот факт, что президент Франции являлся проамериканским политиком.
Операция ЦРУ по слежке за партийными структурами во Франции продолжалась десять месяцев и завершилась лишь только после формирования нового французского правительства.
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