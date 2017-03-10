Не менее семи человек пострадали от нападения человека с топором в Германии

Опубликована: Сегодня 09:31





Спецназ оцепил вокзал. Над зданием вокзала патрулировал полицейский вертолет. По словам очевидцев происшествия, окровавленные людей лежали прямо на перроне.По данным полиции задержаны двое подозреваемых, однако но виновником пока называют выходца из бывшей Югославии, который известен своей психической неуравновешанностью.