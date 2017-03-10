Пьяный водитель в Ижевске протаранил МАЗ

Опубликована: Сегодня 08:59



фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

ДТП произошло около 15:40 на перекрестке улиц Чугуевского – Удмуртская. «Водитель автомобиля «ВАЗ-2110», поворачивая, не справился с управлением, выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с грузовым автомобилем «МАЗ», - говорится в сообщении. Для определения состояния опьянения у мужчины взяли анализ «биологических сред организма».