В Ижевске в результате потопа обрушился потолок в детском саду

Опубликована: Сегодня 10:13

Причиной обрушения крыши в детском саду №58 стал потоп, сообщает пресс-служба администрации города.

По словам замруководителя дошкольного учреждения Татьяна Дорофеева, никто не пострадал. О происшествии стало известно в четверг, 9 марта, пишет агенство Сусанин. 

«В ночь с 7 на 8 марта 2017 года в помещении буфетной на втором этаже детского сада № 58 сорвало кран-буксу на смесителе. В результате аварии произошло затопление двух помещения горячей водой. В приемной группы на первом этаже потолок был подшит гипсокартоном по металлическим направляющим. В результате намокания произошло обрушение гипсокартона на площади около 10 кв. м», - говорится в сообщении.

Ремонтные работы планируется выполнить 11 и 12 марта. Подрядчики подсчитывают расходы на ремонт. До завершения восстановления крыши детей переведут в другие группы.

  



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