Выходные в Удмуртии пройдут без осадков

Опубликована: Сегодня 11:00

фото: kommunel.ru
До конца недели в Удмуртии сохранится преимущественно сухая погода, лишь в северных районах есть вероятность слабых осадков в виде снега и дождя. Как сообщает пресс-служба Удмуртского Гидрометцентра, связано это с влиянием высотного обширного антициклона.

Температурный фон будет теплее норм и составит -5..-10 °С в ночное и утреннее время. В эти часы на дорогах сохраняется гололедица.

В выходные днем столбики термометров покажут -3..+2 градусов Цельсия.
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