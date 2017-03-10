Выходные в Удмуртии пройдут без осадков

Опубликована: Сегодня 11:00



фото: kommunel.ru фото: kommunel.ru

Температурный фон будет теплее норм и составит -5..-10 °С в ночное и утреннее время. В эти часы на дорогах сохраняется гололедица.В выходные днем столбики термометров покажут -3..+2 градусов Цельсия.