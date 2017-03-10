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Выходные в Удмуртии пройдут без осадков
Опубликована: Сегодня 11:00 До конца недели в Удмуртии сохранится преимущественно сухая погода, лишь в северных районах есть вероятность слабых осадков в виде снега и дождя. Как сообщает пресс-служба Удмуртского Гидрометцентра, связано это с влиянием высотного обширного антициклона.
Температурный фон будет теплее норм и составит -5..-10 °С в ночное и утреннее время. В эти часы на дорогах сохраняется гололедица.
В выходные днем столбики термометров покажут -3..+2 градусов Цельсия.
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