Руководитель администрации главы Удмуртии Андрей Гальцин осваивает новую профессию

Опубликована: Сегодня 11:33



фото: archive.malayapurga.ru фото: archive.malayapurga.ru

Подробности случившегося пока неизвестны. Осведомленные собеседники «Аргументов в Ижевске» рассказывают, что место Гальцина на ответственном посту главы администрации руководителя региона может занять Сергей Бурнышев, который до сегодняшнего дня трудился руководителем секретариата Александра Соловьева.Наша справка:Андрей Иванович Гальцин родился 10 мая 1961 года в п.Сосновка Малопургинского района Удмуртской АССР. В 1983 году окончил Ижевский механический институт по специальности "Конструирование и производство радиоаппаратуры", в 1997 году - Уральскую академию государственной службы по специальности "Государственное и муниципальное управление".1983-1988 г. - сменный мастер цеха № 47 ПО «Ижевский мотозавод» Удмуртской АССР1988-1990 г. - секретарь Октябрьского РК ВЛКСМ г.Ижевска Удмуртской АССР1990-1995 г. - заведующий отделом по делам молодежи, физкультуры и спорта исполкома Октябрьского райсовета г.Ижевска1995 г.- начальник отдела по делам молодежи Администрации Октябрьского района г.Ижевска Удмуртской Республики1995-1996 г. - председатель Комитета по делам молодежи Администрации г.Ижевска Удмуртской Республики1996-2001 г. - председатель Государственного комитета Удмуртской Республики по делам молодежи, г.Ижевск2001-2002 г. - заместитель Руководителя Администрации Президента и Правительства Удмуртской Республики - начальник Управления общественно-политической информации, г.Ижевск2002-2008 г. - руководитель Регионального исполнительного комитета Удмуртского регионального отделения Всероссийской партии «Единая Россия», г. Ижевск2008-2012 г. - Председатель постоянной комиссии Государственного Совета Удмуртской Республики по экономической политике, промышленности и инвестициям, г. Ижевск2012-2014 г. - руководитель Регионального исполнительного комитета Удмуртского регионального отделения Всероссийской партии «Единая Россия», г. Ижевск2014 г. - исполняющий обязанности Руководителя Администрации Главы и Правительства Удмуртской Республики, г.Ижевск2014-2016 г. - Руководитель Администрации Главы и Правительства Удмуртской РеспубликиГальцин А.И. награжден Почетными грамотами Правительства Удмуртской Республики, Почетной грамотой Удмуртской Республики, Почетной грамотой Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, присвоено почетное звание "Заслуженный работник государственной и муниципальной службы Удмуртской Республики".