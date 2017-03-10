Американские фонды выделяют миллионы долларов на пропаганду гомосексуализма в России

Опубликована: Сегодня 12:05

Американские фонды выделили сотни тысяч долларов на борьбу с законом о запрете ЛГБТ-пропаганды в России. 

Соответствующий отчёт подготовила благотворительная организация «Российский фонд свободы». Грантополучатели должны противодействовать направленным против ЛГБТ посланиям чиновников. Об этом говорится в документе, с которым ознакомился RT. 

Так, в прошлом году фонд выделил 54 гранта размером почти $2 млн. Их использовали для поддержки активистов, политиков, юристов и журналистов, которые должны были «изменить общественное мнение об ЛГБТ» с помощью пропаганды и культурных мероприятий. Более $200 тыс. из этой суммы потратили на борьбу с законом «О запрете пропаганды гомосексуализма в России».

«Гранты предназначены для противодействия заявлениям госчиновников, поддержавших так называемый закон о пропаганде, а также выступающих против ЛГБТ религиозных лидеров и работников СМИ», — сообщается в отчёте, с которым ознакомился RT.

Крупный спонсор, чьё имя доступно в публичном доступе, — американский фонд Arcus Foundation. Ранее RT сообщал, что Arcus Foundation выделяет материальную помощь активистам, которые принимают участие в митингах против президента Дональда Трампа, например в «Марше женщин».

Представители российского ЛГБТ-сообщества получили от фонда $900 тыс. 

На территории России действует несколько подобных НКО, к примеру, Федерация ЛГБТ-спорта России, Российская ЛГБТ-сеть, а также кинофестиваль «Бок о бок» и региональная инициативная группа «Максимум».

Напомним. что Президент России Владимир Путин подписал изменения в закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» в 2013 году. За нарушение этого запрета грозит штраф до 5 тыс. рублей для физических лиц и до 1 млн рублей для юридических.



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