Четверо обнальщиков из Удмуртии при задержании осыпали 5-тысячными купюрами улицу Москвы

Опубликована: Сегодня 14:15

фото: скриншот видео
Четверо мошенников, которые обналичивали в одном из банков на юго-западе Москвы около трёх миллионов рублей, были задержаны сегодня утром сотрудниками Росгвардии.

Увидев правоохранителей, злоумышленники попытались скрыться на автомобиле. При задержании они высыпали деньги на проезжую часть, пишет Life.

В автомобиле задержанных было обнаружено 15 пластиковых карт с ПИН-кодами, 10 мобильных телефонов, сим-карты и около трёх миллионов рублей. Задержанными оказались уроженцы Удмуртии. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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