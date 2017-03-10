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Четверо обнальщиков из Удмуртии при задержании осыпали 5-тысячными купюрами улицу Москвы
Опубликована: Сегодня 14:15 Четверо мошенников, которые обналичивали в одном из банков на юго-западе Москвы около трёх миллионов рублей, были задержаны сегодня утром сотрудниками Росгвардии.
Увидев правоохранителей, злоумышленники попытались скрыться на автомобиле. При задержании они высыпали деньги на проезжую часть, пишет Life.
В автомобиле задержанных было обнаружено 15 пластиковых карт с ПИН-кодами, 10 мобильных телефонов, сим-карты и около трёх миллионов рублей. Задержанными оказались уроженцы Удмуртии. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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