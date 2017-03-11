В Ижевске временно разрешили двухстороннее движение на улице Красноармейской

Опубликована: Сегодня 15:05

фото: yandex.ru/maps
Двухстороннее движение временно разрешили на улице Красноармейской в Ижевске. Об этом сообщает на официальном сайте городской администрации.

«Временно в период времени с 06 марта до 27 марта 2017 года отменить действие дорожных знаков 5.5 «Дорога с односторонним движением», 5.7.1 и 5.7.2 «Выезд на дорогу с односторонним движением» по улице Красноармейская», - говорится в тексте документа.

Компании «Удмуртские коммунальные системы» рекомендовано закрыть дорожные знаки, действие которых временно отменили.



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