В Ижевске временно разрешили двухстороннее движение на улице Красноармейской

Опубликована: Сегодня 15:05



фото: yandex.ru/maps фото: yandex.ru/maps

«Временно в период времени с 06 марта до 27 марта 2017 года отменить действие дорожных знаков 5.5 «Дорога с односторонним движением», 5.7.1 и 5.7.2 «Выезд на дорогу с односторонним движением» по улице Красноармейская», - говорится в тексте документа.Компании «Удмуртские коммунальные системы» рекомендовано закрыть дорожные знаки, действие которых временно отменили.