Жительница Ижевска вывезла со съемной квартиры всю мебель

Опубликована: Сегодня 15:57



фото: koffkindom.ru фото: koffkindom.ru

В июле 2016 года женщина в связи с крупным долгом за коммунальные услуги продала свою квартиру, и после уплаты долга на оставшуюся сумму она приобрела квартиру меньшей площади в новостройке. До сдачи дома в эксплуатацию она арендовала квартиру-студию и внесла арендную плату за 3 месяца.В ноябре 2016 года при очередной проверке квартиросъемщицы хозяева квартиры обнаружили, что женщина пропала вместе с мебелью. На связь она не выходила, телефон был недоступен. Хозяева арендованной ей квартиры обратились в полицию с заявлением о совершенной краже: из квартиры пропали кухонный гарнитур, диван, шкаф-купе, автоматическая стиральная машина, электрическая плита, холодильник и посуда на общую сумму 43 тыс рублей.Долгое время установить местонахождение женщины не удавалось, так как после продажи квартиры она была снята с учета по месту регистрации, в новой она не зарегистрировалась. Найти женщину удалось только в феврале 2017 года. Её остановили сотрудники ДПС в Ижевске за переход улицы в неположенном месте.После задержания обвиняемая созналась в содеянном и сообщила, что вывезла мебель на грузотакси в новостройку. В ходе обыска по новому месту жительства обвиняемой все похищенное было обнаружено.За совершенное преступление 41-летней ижевчанке грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.