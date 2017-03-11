Жительница Ижевска вывезла со съемной квартиры всю мебель

Опубликована: Сегодня 15:57

фото: koffkindom.ru
Жительницу Ижевска обвиняют по ч.1 ст. 160 УК РФ в присвоении мебели из съемной квартиры. Ущерб оценивается в 43 тыс рублей.

В июле 2016 года женщина в связи с крупным долгом за коммунальные услуги продала свою квартиру, и после уплаты долга на оставшуюся сумму она приобрела квартиру меньшей площади в новостройке. До сдачи дома в эксплуатацию она арендовала квартиру-студию и внесла арендную плату за 3 месяца.

В ноябре 2016 года при очередной проверке квартиросъемщицы хозяева квартиры обнаружили, что женщина пропала вместе с мебелью. На связь она не выходила, телефон был недоступен. Хозяева арендованной ей квартиры обратились в полицию с заявлением о совершенной краже: из квартиры пропали кухонный гарнитур, диван, шкаф-купе, автоматическая стиральная машина, электрическая плита, холодильник и посуда на общую сумму 43 тыс рублей.

Долгое время установить местонахождение женщины не удавалось, так как после продажи квартиры она была снята с учета по месту регистрации, в новой она не зарегистрировалась. Найти женщину удалось только в феврале 2017 года. Её остановили сотрудники ДПС в Ижевске за переход улицы в неположенном месте.

После задержания обвиняемая созналась в содеянном и сообщила, что вывезла мебель на грузотакси в новостройку. В ходе обыска по новому месту жительства обвиняемой все похищенное было обнаружено.

За совершенное преступление 41-летней ижевчанке грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.



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