«Удмуртский» спутник Сатурна сфотографировали специалисты НАСА

Опубликована: Сегодня 17:03



фото: Space Science Institute / JPL-Caltech / NASA фото: Space Science Institute / JPL-Caltech / NASA

Съемка проводилась 7 марта с расстояния более 24 тысяч километров. Размеры тела составляют 35 на 35 на 25 километров. Снимки Пана были сделаны в ближней инфракрасной области с помощью подсистемы получения изображений Imaging Science Subsystem (ISS). Благодаря этому фотография получилась самым четким и крупным изображением объекта в настоящее время. Специалисты надеются узнать происхождение тела.Автоматическая межпланетная станция «Кассини» была запущена в 1997 году и достигла системы Сатурна в 2004-м. В ее задачи входит изучение структуры колец, а также динамики атмосферы и магнитосферы планеты.