«Удмуртский» спутник Сатурна сфотографировали специалисты НАСА

Опубликована: Сегодня 17:03

фото: Space Science Institute / JPL-Caltech / NASA
Космический зонд НАСА «Кассини» сделал снимки одного из спутников Сатурна, который имеет необычную форму. Как пишет Lenta, Business Insider сравнивает форму спутника Пан с «замороженным равиоли размером с Нью-Йорк», в то время как пользователи сети нарекли его «космическим пельменем». А один из комментаторов, видимо проживающий на родине этого блюда, предположил что этот «огромный пельмень» был запущен для заманивания туристов в Удмуртию.

Съемка проводилась 7 марта с расстояния более 24 тысяч километров. Размеры тела составляют 35 на 35 на 25 километров. Снимки Пана были сделаны в ближней инфракрасной области с помощью подсистемы получения изображений Imaging Science Subsystem (ISS). Благодаря этому фотография получилась самым четким и крупным изображением объекта в настоящее время. Специалисты надеются узнать происхождение тела.

Автоматическая межпланетная станция «Кассини» была запущена в 1997 году и достигла системы Сатурна в 2004-м. В ее задачи входит изучение структуры колец, а также динамики атмосферы и магнитосферы планеты.



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