В МВД опровергли распространяемые в соцсетях сообщения о вероятном массовом суициде детей

Опубликована: Сегодня 18:48

В столичном главке МВД опровергли распространяемую в социальных сетях информацию о якобы предстоящей в воскресенье, 12 марта, массовой акции самоубийства детей, сообщает пресс-служба столичного управления ведомства.

Вот что говорится в сообщении ведомства: "ГУ МВД России по г. Москве официально заявляет, что распространяемая в социальных сетях и мессенджерах информация  об акции самоубийства детей и подростков не соответствует действительности.

Сотрудниками полиции предпринимаются все необходимые меры для установления источника распространения подобных текстов."

Напомним, что в сообщениях говорится, что в будущее воскресенье некая «группа КИТ» якобы планирует провести акцию с массовыми самоубийствами, в которой примут участие пять тысяч человек.
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