В МВД опровергли распространяемые в соцсетях сообщения о вероятном массовом суициде детей

Опубликована: Сегодня 18:48





Вот что говорится в сообщении ведомства: "ГУ МВД России по г. Москве официально заявляет, что распространяемая в социальных сетях и мессенджерах информация об акции самоубийства детей и подростков не соответствует действительности.

Сотрудниками полиции предпринимаются все необходимые меры для установления источника распространения подобных текстов."

Напомним, что в сообщениях говорится, что в будущее воскресенье некая «группа КИТ» якобы планирует провести акцию с массовыми самоубийствами, в которой примут участие пять тысяч человек.

