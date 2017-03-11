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В МВД опровергли распространяемые в соцсетях сообщения о вероятном массовом суициде детей
Опубликована: Сегодня 18:48 В столичном главке МВД опровергли распространяемую в социальных сетях информацию о якобы предстоящей в воскресенье, 12 марта, массовой акции самоубийства детей, сообщает пресс-служба столичного управления ведомства.
Вот что говорится в сообщении ведомства: "ГУ МВД России по г. Москве официально заявляет, что распространяемая в социальных сетях и мессенджерах информация об акции самоубийства детей и подростков не соответствует действительности.
Сотрудниками полиции предпринимаются все необходимые меры для установления источника распространения подобных текстов."
Напомним, что в сообщениях говорится, что в будущее воскресенье некая «группа КИТ» якобы планирует провести акцию с массовыми самоубийствами, в которой примут участие пять тысяч человек.
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