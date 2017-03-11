Пилотную версию универсала Lada Vesta представили в Ижевске

Опубликована: Сегодня 11:29



фото: лада.онлайн фото: лада.онлайн

Мероприятие носило закрытый характер, и руководил им вице-президент по инжинирингу Харальд Грюбель. По словам источника ИА REGNUM, пилотный образец продемонстрировал хорошие показатели, в том числе и жесткость кузова, что влияет на снижение шумов и вибраций. По этому критерию универсал вплотную приблизился к седану Веста, который имеет высокие показатели в модельном ряду Lada.Представители бренда пока не озвучивали ни сроков старта производства, ни сроков старта продаж. Предположительно, цена на универсал будет чуть выше 800 тыс рублей, а появится он в конце лета или начале осени 2017 года.