Пилотную версию универсала Lada Vesta представили в Ижевске

Опубликована: Сегодня 11:29

фото: лада.онлайн
В начале марта в Ижевске на предприятии Lada была представлена пилотная версия универсала Lada Vesta. На российский рынок новая модель выйдет в 2017 году. Пока же создание самого автомобиля приближается к финальной стадии и идут подготовительные работы на производстве.

Мероприятие носило закрытый характер, и руководил им вице-президент по инжинирингу Харальд Грюбель. По словам источника ИА REGNUM, пилотный образец продемонстрировал хорошие показатели, в том числе и жесткость кузова, что влияет на снижение шумов и вибраций. По этому критерию универсал вплотную приблизился к седану Веста, который имеет высокие показатели в модельном ряду Lada.

Представители бренда пока не озвучивали ни сроков старта производства, ни сроков старта продаж. Предположительно, цена на универсал будет чуть выше 800 тыс рублей, а появится он в конце лета или начале осени 2017 года.



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