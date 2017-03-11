В Ижевске ограбили склад электроинструмента

Опубликована: Сегодня 12:32

фото: vestirama.ru
Сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже электроинструмента со склада по ул. Воткинское шоссе.

Внутрь помещения мужчина проник путем взлома навесного замка и похитил 12 единиц различных электроинструментов, причинив собственнику ущерб на общую сумму более 34 тыс рублей.

Злоумышленник помещен в изолятор временного содержания. Часть похищенного изъята. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
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