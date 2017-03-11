В Ижевске ограбили склад электроинструмента

Опубликована: Сегодня 12:32



фото: vestirama.ru фото: vestirama.ru

Внутрь помещения мужчина проник путем взлома навесного замка и похитил 12 единиц различных электроинструментов, причинив собственнику ущерб на общую сумму более 34 тыс рублей.Злоумышленник помещен в изолятор временного содержания. Часть похищенного изъята. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.