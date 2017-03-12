Акция «Сообщи, где торгуют смертью» стартует в Ижевске

Опубликована: 11 Марта 2017 г. 13:33



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В течение этого времени ижевчане могут сообщать о фактах продажи наркотиков, адресах притонов, местах хранения и продажи наркотических средств. По словам начальника отдела профилактики управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Удмуртии Татьяны Романовой, акция традиционно проходит два раза в год в марте и ноябре в течение 7 лет. Жители города достаточно активно принимают участие в этом мероприятии. Так, например, по телефонам горячей линии в прошлом году на 10 дней ноября в региональное МВД поступило 168 сообщений, 86 звонков по телефонам доверия, 1 сообщение через интернет и 81 письменное обращение.«О фактах незаконного обращения – 27, о фактах потребления – 16. И в этот же период времени было количество выявленных противоправных деяний в сфере незаконного оборота наркотиков – это 128», - добавила Татьяна Романа. Также возбуждено 174 уголовных дела, составлено 54 административных протокола, общее количество изъятых наркотиков – порядка 2 кг. Также в это раскрыто 4 наркопритона в Ижевске. На последние три года ситуация с наркотиками в Удмуртии оценивается, как «напряженная». Жители города могут обращаться по следующим номерам:44-77-33 – управление по контролю за оборотом наркотиков МВД по Удмуртии;557-145, 419-123, 419-002, с сотовых 102 – дежурная часть МВД по Удмуртии;419-373, 419-474, 419-575 – телефоны доверия МВД по Удмуртии;718-040 – городской центр профилактики «Подросток».