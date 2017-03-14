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Водитель такси едва не сгорел в ночь на воскресенье в Ижевске
Опубликована: Сегодня 08:30 В ночь на 12 марта в Ижевске загорелся автомобиль такси. Как пишут очевидцы в соцсетях, произошло это около 02:00 на улице Молодежной, недалеко от магазина «Юный техник».
Знакомые с ситуацией горожане сообщили, что причиной пожара, скорее всего, стало короткое замыкание. Автомобиль не подлежит восстановлению, потому что «там полыхало мама-не-горюй». Сам водитель такси получил небольшие ожоги руки.
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