Водитель такси едва не сгорел в ночь на воскресенье в Ижевске

Опубликована: Сегодня 08:30



фото: vk.com/udmurtiya18rus фото: vk.com/udmurtiya18rus

Знакомые с ситуацией горожане сообщили, что причиной пожара, скорее всего, стало короткое замыкание. Автомобиль не подлежит восстановлению, потому что «там полыхало мама-не-горюй». Сам водитель такси получил небольшие ожоги руки.