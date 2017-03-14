Россию на «Евровидении-2017» представит певица на инвалидном кресле Юлия Самойлова

Опубликована: Сегодня 09:27



фото: pobedpix.com фото: pobedpix.com

«Мы искали певицу с определенной историей, мы искали певицу, может быть, не очень раскрученную, не какую-то большую звезду в среде нашего шоу-бизнеса. Мы пытались найти личность», - рассказал директор Дирекции музыкального вещания Первого канала Юрий Аксюта.Юлия Самойлова родилась в 1989 году в городе Ухта (Республика Коми), в 13 лет ей поставили диагноз Спинальная амиотрофия Верднига-Гоффмана. Она неоднократно выступала на всевозможных конкурсах, в том числе и международного уровня. В 2013 году певица стала финалисткой 3-го сезона проекта Аллы Пугачевой «Фактор А». В 2014-м участвовала в церемонии открытия зимних Паралимпийских игр в Сочи.Украина получила право принимать «Евровидение-2017» после того, как певица Джамала с песней «1944» одержала победу в прошедшем в Стокгольме в 2016 году конкурсе. Полуфиналы «Евровидения» пройдут в украинской столице 9 и 11 мая, финал – 13 мая. В конкурсе примут участие представители 43 стран.