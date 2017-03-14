Житель Ижевска пытался проглотить более 100 г синтетических наркотиков, увидев полицейских

Опубликована: Сегодня 11:28

фото: 18.мвд.рф
Более 100 граммов синтетических наркотиков обнаружили полицейские при задержании у 20-летнего безработного ижевчанина. Пойман молодой человек был по ул. Михайлова с поличным - в момент раскладки наркотиков в тайники. При задержании приготовленные к сбыту наркотические средства он пытался проглотить.

"В ходе проведения обыска по месту жительства подозреваемого полицейскими было обнаружено изъято аналогичное наркотическое средство массой почти 200 граммов, приготовленное к сбыту. Сотрудникам полиции злоумышленник пояснил, что наркотик приобрёл через сеть Интернет", - рассказали в пресс-службе МВД по Удмуртской Республике.

В настоящее время задержанный водворен в изолятор временного содержания. По факту покушения на сбыт наркотических средств в крупном размере возбуждены уголовные дела.
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