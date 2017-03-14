Ижевские школьники стали дипломантами международной олимпиады по программированию

Опубликована: Сегодня 12:36

фото: gym1505.ru
Несколько школьников из Ижевска получили медали международной открытой олимпиады по программированию. Информация об этом была опубликована накануне на официальном сайте состязаний.

Дипломы первой степени получили ученик 11 класса 29 лицея Илья Кассихин и Николай Третьяков, десятиклассник из 41 лицея. Учащеся лицея №29 Алексей Попов и Савелий Кожевников стали дипломантами второй степени. Егора Кологерманского из гуманитарно-юридического лицея № 86 наградили диплом третьей степени.



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