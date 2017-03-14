Ижевские школьники стали дипломантами международной олимпиады по программированию

Опубликована: Сегодня 12:36



фото: gym1505.ru фото: gym1505.ru

Дипломы первой степени получили ученик 11 класса 29 лицея Илья Кассихин и Николай Третьяков, десятиклассник из 41 лицея. Учащеся лицея №29 Алексей Попов и Савелий Кожевников стали дипломантами второй степени. Егора Кологерманского из гуманитарно-юридического лицея № 86 наградили диплом третьей степени.