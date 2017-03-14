За избиение пяти детей и жены в Ижевске задержали главу семьи

Опубликована: Сегодня 13:49



фото: in-news.ru фото: in-news.ru

Выяснилось, что мужчина проживает в общежитии на ул.Холмогорова совместно с супругой и пятью детьми. В течение длительного времени он злоупотребляет спиртным, обязанности по воспитанию детей не исполняет. Кроме того, он неоднократно избивал и угрожал убийством детям и супруге.В отношении злоумышленника возбуждены уголовные дела по ст. 156 УК РФ (Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, если оно сопряжено с жестоким обращением), ст. 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью). В настоящее время материалы направлены в комиссию по делам несовершеннолетних. Семья поставлена на учет.