Ижевск впервые примет Всероссийские соревнования по Всестилевому каратэ

Опубликована: Сегодня 14:57



фото: minsport18.udmurt.ru фото: minsport18.udmurt.ru

В программе соревнований будут представлены три дисциплины:- «ограниченный контакт», где присутствуют ограничения по зонам и силе нанесения ударов;- «полный контакт», где нет ограничений по силе нанесения ударов;- «полный контакт в средствах защиты» - удары наносятся по противнику, облаченному в средства усиленной защиты.Начало поединков в 10:00. Торжественная церемония открытия состоится 17 марта 2017 года в 12:00. Вход свободный.