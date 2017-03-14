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Ижевск впервые примет Всероссийские соревнования по Всестилевому каратэ
Опубликована: Сегодня 14:57 Впервые в Ижевске пройдут Всероссийские соревнования по Всестилевому каратэ. Более 400 спортсменов из 31 региона встретятся в Ледовом дворце «Молодёжный» с 17 по 18 марта, сообщается на сайте Минспорта Удмуртии.
В программе соревнований будут представлены три дисциплины:
- «ограниченный контакт», где присутствуют ограничения по зонам и силе нанесения ударов;
- «полный контакт», где нет ограничений по силе нанесения ударов;
- «полный контакт в средствах защиты» - удары наносятся по противнику, облаченному в средства усиленной защиты.
Начало поединков в 10:00. Торжественная церемония открытия состоится 17 марта 2017 года в 12:00. Вход свободный.
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