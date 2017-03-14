Суд вынес приговор убийце 4-летнего мальчика в Удмуртии

Опубликована: Сегодня 15:47

фото: krimpravo.ru
Верховный суд Удмуртской Республики вынес приговор по делу об убийстве 4-летнего Артура из Глазова. Как сообщает корреспондент информагентства «Сусанин» из зала суда, женщину приговорили к 13 годам и 3 месяцам колонии общего режима.

При этом суд решил, что в срок заключения засчитают время, проведённое осуждённой под арестом с 26 января 2016 года. При вынесении решения служители Фемиды учли смягчающие обстоятельства, в том числе явку с повинной и состояние ее здоровья.

Напомним, ранее суд присяжных признал женщину виновной в убийстве ребёнка. Согласно вердикту коллегии, 21 апреля 2015 года глазовчанка встретила во дворе соседского мальчика, который играл в мяч. Женщина сделала его замечание, в ответ ребенок стал обзывать женщину, а потом кинул в нее камень, попав по ноге. Обвиняемая решила наказать задиру, занесла домой сумки и снова вышла во двор, но мальчика там уже не было. Ребенка глазовчанка увидела за баней, он зажигал спички. Женщина сделала замечание, что привело к ссоре, в ходе которой обвиняемая схватила мальчика за шею и ударила головой об стену бани. Дошкольник упал и достал из кармана перочинный нож. Нож соседка выхватила и несколько раз ударила им по шее и телу малыша, повредив яремную вену и сонную артерию. От кровопотери мальчик скончался, а женщина ушла домой, однако через некоторое время вернулась и нанесла еще несколько ранений – уже посмертных.

Сама глазовчанка в ходе расследования в содеянном призналась, но уже на первом судебном заседании отказалась от показаний, заявив, что отговорила себя. В своём последнем слове она поклялась, что не убивала мальчика.

Прокурор попросил для обвиняемой 13 лет и 3 месяца лишения свободы. Кроме того, гособвинитель посчитал обоснованным гражданский иск убитого мальчика о выплате 2 млн рублей компенсации. Суд снизил сумму до 1 млн рублей.

Адвокат осужденной женщины заявил, что они будут обжаловать вынесенный приговор.
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