Оползень мусора унес в Эфиопии минимум 46 людских жизней

Опубликована: Сегодня 16:48



фото: press-centr.com фото: press-centr.com

Мусор накрыл несколько как временных домов, так и бетонных. Как сообщается, люди жили на территории свалки из-за дешевизны. В то же время там работали и сборщики мусора, зарабатывающие на жизнь его сортировкой.Что послужило причиной обвала, пока неизвестно. Отмечается, на свалку более 50 лет свозили мусор из столицы. Власти пообещали переселить проживающих на территории свалки.