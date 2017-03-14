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Оползень мусора унес в Эфиопии минимум 46 людских жизней
Опубликована: Сегодня 16:48 На окраине эфиопской столицы Аддис-Абебы в минувшие выходные по меньшей мере 46 человек погибли под оползнем из мусора на свалке. Как пишет Lenta, большинство погибших — женщины и дети. Под завалами еще находятся десятки людей, поэтому число жертв может возрасти. В момент обвала на месте происшествия находилось примерно 150 человек, 37 удалось вытащить. В настоящее время идет спасательная операция.
Мусор накрыл несколько как временных домов, так и бетонных. Как сообщается, люди жили на территории свалки из-за дешевизны. В то же время там работали и сборщики мусора, зарабатывающие на жизнь его сортировкой.
Что послужило причиной обвала, пока неизвестно. Отмечается, на свалку более 50 лет свозили мусор из столицы. Власти пообещали переселить проживающих на территории свалки.
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