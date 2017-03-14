Военным из Южной Осетии разрешили служить в российской армии

Опубликована: Сегодня 17:41

фото: onkavkaz.com
Ряд подразделений вооруженных сил Южной Осетии войдет в состав ВС РФ. Как сообщается в соответствующем документе, размещенном на официальном интернет-портале правовой информации, правительство России уже дало согласие на подписание соглашения.

«Одобрить представленный министерством обороны РФ согласованный с министерством иностранных дел РФ и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и предварительно проработанный с югоосетинской стороной проект соглашения между РФ и республикой Южная Осетия о порядке вхождения отдельных подразделений ВС республики Южная Осетия в состав ВС РФ», — сказано в документе.

В соответствии с соглашением, стороны взаимно признают прохождение обязательной военной службы. Таким образом, граждане, отслужившие по призыву в армии одной из сторон, освобождаются от призыва в вооруженные силы другой стороны. 

Отдельные подразделения армии Южной Осетии перейдут в состав Вооруженных Сил России и граждане смогут проходить военную службу по контракту в составе 4-й российской военной базы, дислоцированной на территории республики.

Предложение о подписании указанного соглашения будет представлено президенту Владимиру Путину.
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