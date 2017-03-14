«Гастролер» из Екатеринбурга осужден в Воткинске за кражи

Опубликована: Сегодня 08:31



фото: ugranow.ru фото: ugranow.ru

Переодевшись в заранее приобретенную спецодежду, он под видом сантехника заходил в квартиры. Мужчина ходил по комнатам, простукивал батареи, и в это же время просил потерпевших постучать по батарее на кухне квартиры. Воспользовавшись тем, что хозяева за его действиями не наблюдают, у одной потерпевшей он похитил 100 тыс рублей, у другой - 200 тыс рублей и золотые украшения на 5 500 рублей.Выяснилось, что ранее злоумышленник неоднократно был судим за совершение аналогичных преступлений Центральным районным судом города Кемерово, однако суммы ущерба оказались значительно ниже – 12 тыс рублей.