«Гастролер» из Екатеринбурга осужден в Воткинске за кражи

Опубликована: Сегодня 08:31

фото: ugranow.ru
Жителя Екатеринбурга, совершившего в Воткинске две кражи, приговорили к 4 годам лишения свободы. «Гастролер» приезжал в Удмуртию на такси, предварительно узнав, в каких квартирах проживают одинокие пожилые женщины.

Переодевшись в заранее приобретенную спецодежду, он под видом сантехника заходил в квартиры. Мужчина ходил по комнатам, простукивал батареи, и в это же время просил потерпевших постучать по батарее на кухне квартиры. Воспользовавшись тем, что хозяева за его действиями не наблюдают, у одной потерпевшей он похитил 100 тыс рублей, у другой - 200 тыс рублей и золотые украшения на 5 500 рублей.

Выяснилось, что ранее злоумышленник неоднократно был судим за совершение аналогичных преступлений Центральным районным судом города Кемерово, однако суммы ущерба оказались значительно ниже – 12 тыс рублей.
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