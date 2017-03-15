Концерн "Калашников" модернизировал винтовку для биатлонистов

Опубликована: Сегодня 10:24

фото: wcbiathlon.ru
Союз биатлонистов России уже в марте получит от концерна "Калашников" модернизированную винтовку. Как сообщает wcbiathlon.ru со ссылкой на гендиректора предприятия Алексея Криворучко, в обновленном оружии улучшены надежность, эргономика, точность стрельбы, а также прицельные приспособления.

"Мы серьезно доработали существующую биатлонную винтовку. В марте передадим ее в Союз биатлонистов России, и надеемся, спортсменам винтовка понравится. Мы уверены, что оружие получилось очень достойным. В винтовке улучшены точность, надежность, эргономика, а также прицельные приспособления. Все-таки биатлон – это олимпийский вид спорта, поэтому наш продукт должен быть идеальным", - пояснил Криворучко.

Также гендиректор Калашникова отметил, что создан мобильный сервис по ремонту и поддержанию готовности биатлонных винтовок. Ранее со стороны Ижмаша такого сервиса практически не было, поэтому был большой переход на немецкие винтовки.



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