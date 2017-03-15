В Ижевске проходит мероприятие ГИБДД «Пешеход на переход»

Опубликована: Сегодня 11:19

фото: nagatinsky-zaton.mos.ru
В Ижевске с 13 по 23 марта 2017 года проводится профилактическое мероприятие «Пешеход на переход». Как сообщили в отделе ГИБДД УМВД России по г.Ижевску, целью проводимой акции является предупреждение дорожно-транспортных происшествий и пресечение нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации самыми незащищенными участниками дорожного движения – пешеходами. Особое внимание будет уделено несовершеннолетним.

Уважение между участниками дорожного движения – это залог безопасности на наших дорогах. Водители должны соблюдать скоростной режим и пропускать пешеходов на пешеходных переходах, а пешеходы переходить проезжую часть, по пешеходным переходам предварительно убедившись в своей безопасности.

Госавтоинспекция обращается к родителям юных пешеходов: чтобы с вашим ребенком не случилось беды на дороге, научите его основным правилам безопасности. Необходимо, чтобы ребенок знал безопасные места для игр, безопасные маршруты, при переходе проезжей части пользовался пешеходными переходами. Помните, что главный пример поведения на дороге для ребенка – это пример его родителей.
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