В Ижевске проходит мероприятие ГИБДД «Пешеход на переход»

Опубликована: Сегодня 11:19



фото: nagatinsky-zaton.mos.ru фото: nagatinsky-zaton.mos.ru

Уважение между участниками дорожного движения – это залог безопасности на наших дорогах. Водители должны соблюдать скоростной режим и пропускать пешеходов на пешеходных переходах, а пешеходы переходить проезжую часть, по пешеходным переходам предварительно убедившись в своей безопасности.Госавтоинспекция обращается к родителям юных пешеходов: чтобы с вашим ребенком не случилось беды на дороге, научите его основным правилам безопасности. Необходимо, чтобы ребенок знал безопасные места для игр, безопасные маршруты, при переходе проезжей части пользовался пешеходными переходами. Помните, что главный пример поведения на дороге для ребенка – это пример его родителей.