Почти на 200 тыс рублей турагент в Ижевске "кинула" туристов

Опубликована: Сегодня 12:16

фото: 1-rk.com.ua
Индустриальный районный суд Ижевска признал виновной в мошенничестве местную жительницу, осуществляющую услуги туристического агента.

В апреле 2015 года женщина заключила с потерпевшими договоры оказания туристических услуг, согласно которым обязалась подобрать путевки в отель с проживанием в двухкомнатном номере и полным пансионом "все включено". После согласования с потерпевшими отеля и условий проживания, потерпевшие оплатили туристические путевки.

По факту оказалось, что клиентам были забронированы однокомнатные номера с двухразовым питанием, стоимость которых существенно ниже оплаченных потерпевшими. Образовавшуюся разницу стоимости тура в размере 190 тыс рублей турагент потратила на собственные нужды. В результате потерпевшие понесли дополнительные затраты и неудобства, которые привели к испорченному отдыху.

Суд назначил женщине наказание в виде 200 часов обязательных работ и обязал ее вернуть потерпевшим похищенные 190 тыс рублей.



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