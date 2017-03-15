Почти на 200 тыс рублей турагент в Ижевске "кинула" туристов

Опубликована: Сегодня 12:16



фото: 1-rk.com.ua фото: 1-rk.com.ua

В апреле 2015 года женщина заключила с потерпевшими договоры оказания туристических услуг, согласно которым обязалась подобрать путевки в отель с проживанием в двухкомнатном номере и полным пансионом "все включено". После согласования с потерпевшими отеля и условий проживания, потерпевшие оплатили туристические путевки.По факту оказалось, что клиентам были забронированы однокомнатные номера с двухразовым питанием, стоимость которых существенно ниже оплаченных потерпевшими. Образовавшуюся разницу стоимости тура в размере 190 тыс рублей турагент потратила на собственные нужды. В результате потерпевшие понесли дополнительные затраты и неудобства, которые привели к испорченному отдыху.Суд назначил женщине наказание в виде 200 часов обязательных работ и обязал ее вернуть потерпевшим похищенные 190 тыс рублей.