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Беспилотный ВАЗ самостоятельно завелся и врезался в иномарку в Ижевске
Опубликована: Сегодня 12:52 Вазовская «десятка» без водителя врезалась в «Шкоду» на парковке магазина «Три банана» в Ижевске после того, как в машине сработал автозапуск.
Информагентство «Сусанин» сообщило, что ВАЗ-2110 находился на парковке. После начала движения автомобиль самостоятельно проехал часть стоянки и врезался в припаркованную «Шкоду».
После удара об иномарку ведущие колеса отечественной легковушки продолжили шлифовать лед. Чем закончилось столкновение машин, в котором не принимал участие ни один из водителей, неизвестно. Но на момент аварии никто из очевидцев не пострадал.
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