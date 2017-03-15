Производство новейших легких пулеметов РПК-16 на концерне «Калашников» начнется в 2018 году

Опубликована: Сегодня 13:59

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Серийное производство новейших легких пулеметов РПК-16 калибра 5,45 мм начнется в 2018 году. Как сообщает «Звезда» со ссылкой на генерального директора концерна «Калашников» Алексея Криворучко, предприятие уже получило официальную заявку от Минобороны. Контракт на первую партию для опытной эксплуатации будет заключен в ближайшее время. После завершения опытно-войсковой эксплуатации должно начаться серийное производство пулемета.

Впервые легкий ручной пулемет Калашникова был представлен на выставке вооружений «Армия-2016». Конструкция огнестрельного оружия разработана с учетом использования его в горячих точках и предусматривает возможность замены ствола для использования изделия как в качестве ручного пулемета, так и в варианте штурмовой винтовки. Кроме того, для оружия создан дисковый магазин повышенной вместимости на 96 патронов.



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