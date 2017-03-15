Останки угнанной в Нефтекамске «Лады Гранты» нашли в автосервисе Ижевска

Опубликована: Сегодня 14:55

фото: 02.мвд.рф
В одном из автосервисов Ижевска обнаружили автомобиль «Лада Гранта», угнанный в конце февраля в Нефтекамске. Однако, повода радоваться у хозяина легковушки не было: в столице Удмуртии умельцы разобрали автомобиль по частям, а кузов распилили.

Как выяснилось, дней за десять до пропажи хозяин машины потерял ключи с брелоком от сигнализации. Серьезного значения он этому не придал, а достал запасные ключи и забыл о произошедшем. 

Утерянные ключи нашел 35-летний ранее судимый за кражи нефтекамец. На неохраняемой парковке он с легкостью обнаружил автомобиль, к которому они подходили.

«Завести машину и вывезти в город Ижевск не составило труда. Злоумышленник заехал в первый попавшийся сервис и, сочинив правдоподобную историю, смог без документов оставить автомобиль, забрав за него четверть суммы от стоимости. Руководство автосервиса, не дождавшись обещанных документов, решило разобрать автомобиль на части», – сообщает пресс-служба ОМВД России по городу Нефтекамску.
 
Работа правоохранителей результатов в первые сутки не дала. Тогда к поискам вплотную приступили сотрудники уголовного розыска. Они начали отрабатывать версию, что автомобиль могли перегнать за пределы республики, и не ошиблись. В столице Удмуртской республики в одном из автосервисов оперативники обнаружили останки похищенного и распиленного авто. Для транспортировки в город Нефтекамск его грузили по частям.

В настоящее время в отношении задержанного расследуется уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».
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