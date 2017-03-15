Порошенко решил прекратить транспортное сообщение с Донбассом

Опубликована: Сегодня 15:54

Фото: пресс-служба Президента Украины
Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) принял решение о приостановке грузового сообщения с самопровозглашенными республиками ЛНР и ДНР. Данная инициатива была выдвинута президентом Украины Петром Порошенко, пишет URA. Видеозапись выступления опубликована на сайте главы государства.

Секретарь СНБО Александр Турчинов сообщил, что все силовые структуры страны безотлагательно приступили к выполнению приказа. Действия министерства внутренних дел, национальной полиции Украины и нацгвардии по прекращению перемещение грузов через линию соприкосновения железнодорожными и автомобильными путями будут также контролироваться общественными организациями.

«Предлагаю СНБО принять решение о временной полной остановке транспортного, и не только железнодорожного, сообщения с оккупированной территорией. Сообщение с сепаратистами будет приостановлено до возвращения предприятий Донбасса под украинскую юрисдикцию. Чтобы не допустить гуманитарной катастрофы, будут сделаны исключения на доставку грузов от украинских организаций, ООН и Международного комитета Красного Креста», — заявил президент Украины.

«Порошенко делает шаги, направленные на уничтожение Украины, это очевидно, — сказал в интервью изданию „Экономика сегодня“ экономист Александр Дудчак. — Прекращение транспортного сообщения наносит колоссальный ущерб экономике страны. В итоге, получается, что избегая конфликта с ультрапатриотами, власть подтверждает, что ведет борьбу со своими же гражданами, за интересы которых она якобы и борется».



Загрузка...
Теги
школа технологии конкурс Россия хоккей правительство Сарапул дети Новый год/Рождество штраф траур бизнес музыка выборы Владимир Путин промышленность финансы ИжГТУ Госсовет УР ГИБДД медицина молодежь банк Москва ЖКХ ремонт строительство Александр Волков МВД Ижевск СКП терроризм Удмуртия торговля инвалид свадьба транспорт самолет религия праздник звезда лес фестиваль Ижавто Малая Пурга оружие депутат суд Воткинск МЧС наркотики долг животные преступление безопасность Игра видео зоопарк ГЖД США футбол убийство телевидение вода пенсия Голливуд мода Дмитрий Медведев ДТП природа дороги биатлон семья занятость армия Можга кино творчество недвижимость пожар образование Завьялово рейтинг прокуратура СМИ погода Ува Украина ветеран туризм бюджет здоровье алкоголь Интернет Глазов полиция спортсмен Балезино физкультура выставка
Все теги
Яндекс.Погода