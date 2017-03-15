Порошенко решил прекратить транспортное сообщение с Донбассом

Опубликована: Сегодня 15:54



Фото: пресс-служба Президента Украины Фото: пресс-служба Президента Украины

Секретарь СНБО Александр Турчинов сообщил, что все силовые структуры страны безотлагательно приступили к выполнению приказа. Действия министерства внутренних дел, национальной полиции Украины и нацгвардии по прекращению перемещение грузов через линию соприкосновения железнодорожными и автомобильными путями будут также контролироваться общественными организациями.«Предлагаю СНБО принять решение о временной полной остановке транспортного, и не только железнодорожного, сообщения с оккупированной территорией. Сообщение с сепаратистами будет приостановлено до возвращения предприятий Донбасса под украинскую юрисдикцию. Чтобы не допустить гуманитарной катастрофы, будут сделаны исключения на доставку грузов от украинских организаций, ООН и Международного комитета Красного Креста», — заявил президент Украины.«Порошенко делает шаги, направленные на уничтожение Украины, это очевидно, — сказал в интервью изданию „Экономика сегодня“ экономист Александр Дудчак. — Прекращение транспортного сообщения наносит колоссальный ущерб экономике страны. В итоге, получается, что избегая конфликта с ультрапатриотами, власть подтверждает, что ведет борьбу со своими же гражданами, за интересы которых она якобы и борется».