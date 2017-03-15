Александр Соловьев покинул пост заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии

Опубликована: Сегодня 16:50

фото: mindortrans.su
Александр Соловьев, находящийся под домашним арестом по подозрению в превышении должностных полномочий, покинул пост заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии. Об этом корреспонденту информагентства «Сусанин» сообщили в пресс-службе ведомства.

«Александр Михайлович на сегодняшний день в министерстве не работает», - сказала пресс-атташе ведомства Елизавета Нижегородцева. Подробности его увольнения в ведомстве пока не разглашают. Во вторник, 14 марта, пост третьего заместителя главы дорожного ведомства республики занял Эдуард Теслев.

Сейчас Соловьев находится под домашним арестом по подозрению в превышении должностных полномочий. 14 октября прошлого года чиновника задержали и возбудили против него уголовное дело по части 1 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Бывшего заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии поместили под домашний арест до 7 апреля 2017. Во вторник, 14 марта, стало известно, что пост третьего заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии занял бывший начальник управления финансов администрации Ижевска Эдуард Теслев.

Эдуард Теслев имеет высшее образование. В 1993 году окончил Ижевский механический институт по специальности «промышленное и гражданское строительство», в 2001 году — Удмуртский государственный университет по специальности «финансы и кредит».
1993–1994 — работал на руководящих должностях в сфере строительства в государственных и коммерческих предприятиях Сарапула.
1994–1999 — замещал должности в региональных отделениях ЦБ Российской Федерации.
1999 — служба в органах налоговой службы Российской Федерации в Сарапуле.
2000–2011 — замещал руководящие должности в отделениях Сбербанка России в Сарапуле и Ижевске.
С марта 2011 — начальник управления финансов администрации Ижевска.
С сентября 2011 по июнь 2016 — заместитель главы администрации — начальник управления финансов администрации Ижевска.
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