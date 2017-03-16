Улицу Милиционную в Ижевске могут открыть для движения на неделю раньше

Опубликована: Сегодня 08:30

фото: izhevsk.wikimapia.org
На неделю раньше - уже 17 марта - может быть открыта для движения автотранспорта улица Милиционная в Ижевске. Закрывали проезжую часть на участке от улицы Дерябина до улицы Бородина в связи со строительством сетей водоснабжения. Ожидалось, что работы продлятся до 24 марта.

«Если все строительные работы будут идти по плану, то мы сможет открыть проезжую часть 17 марта. Учитывая напряженную ситуацию на дорогах и пробки, постараемся сделать для этого все возможное», - сообщила «Известиям Удмуртской Республики» пресс-секретарь «Ижводоканала» Елена Торова.

Опережение графика было достигнуто за счет усиленной работы бригад. Работы на участке велись не только в будние, но и в выходные дни.



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