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Высокопоставленные чины ВМФ США продавали военные тайны за дикие секс-вечеринки
Опубликована: Сегодня 18:19 Масштабный коррупционный скандал разгорелся в Военно-морских силах (ВМС) США. Ряд высокопоставленных военных — среди них один контр-адмирал, полковник и несколько капитанов — обвиняются в разглашении военных тайн в обмен на взятки в виде дорогостоящих подарков и секс-вечеринок. Как пишет REGNUM, эту информацию со ссылкой на судебные материалы распространила газета The Washington Post.
По версии следствия, «подарки» в виде дорогих обедов, наборов сигар стоимостью до 2 тыс долларов, дорогого коньяка стоимостью 2 тыс долларов за бутылку, а также диких секс-вечеринок с проститутками в фешенебельных отелях высокопоставленные американские офицеры принимали от бизнесмена Леонарда Гленна Фрэнсиса из Сингапура, который работал по контрактам с Пентагоном.
«Военнослужащих Военно-морских сил США обвиняют в получении взяток в форме дорогих подарков, проституток и размещении в отелях класса люкс от Леонарда Гленна Фрэнсиса — оборонного подрядчика, находящегося в Сингапуре. Он признал свою вину в мошенничестве в отношении ВМФ на десятки миллионов долларов», — говорится в сообщении.
Согласно судебным материалам, бизнесмен Фрэнсис при помощи «подарков» убеждал представителей ВМФ предоставлять ему конфиденциальные данные, которые позволяли ему выигрывать дорогостоящие контракты с министерством обороны США. Предприниматель узнавал о передвижениях боевых кораблей и подводных лодок США, а его сообщники, в числе которых были и американское адмиралы, помогали перенаправлять судна в подконтрольные ему порты.
Обвинения по данному делу охватывают период с 2006 по 2014 годы. Всего под следствием находятся около 30 человек, под подозрением — более 200 человек. По ряду пунктов обвинения задержанным может грозить до 20 лет лишения свободы. Сам Леонард Гленн Фрэнсис в 2013 году был арестован и осужден за мошенничество.
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