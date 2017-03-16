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В Ижевске троллейбусы встали из-за отсутствия напряжения
Опубликована: Сегодня 09:21 Сегодня утром в Ижевске остановилось движение троллейбусов в районе улиц Максима Горького и Карла Либкнехта. Как сообщают очевидцы в группе ИГГС, около 8.45 на этом участке временно отключили напряжение. Желающим прокатиться на маршруте №6,9,10 и 14 рекомендовано вызвать такси.
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