Едва не убившего врача «скорой помощи» жителя Ижевска отправили на принудительное лечение

Опубликована: Сегодня 10:18

фото: uralweb.ru
Жителю Ижевска, совершившего покушение на убийство сотрудника скорой медицинской помощи, вынесли приговор. Как сообщили в прокуратуре Удмуртской Республики, «по результатам рассмотрения уголовного дела ему назначены принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях общего типа».

Инцидент произошел в ночь с 15 на 16 ноября 2016 года, когда для оказания первой медицинской помощи медики приехали на вызов по ул.Тимирязева. 

Как сотрудники «скорой» прошли в квартиру, страдающий алкогольной зависимостью мужчина в состоянии «белой горячки» нанес врачу один удар ножом в область шеи. Врач выжил лишь благодаря своевременно оказанной квалифицированной помощи коллеги.

«В соответствии с заключением судебно – психиатрической экспертизы, в момент совершения деяния мужчина обнаруживал временное психическое расстройство в форме абстинентного состояния с делирием у лица, страдающего алкогольной зависимостью 2 стадии и не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий, а равно руководить ими», - отметили в суде при вынесении приговора.
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