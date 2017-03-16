Едва не убившего врача «скорой помощи» жителя Ижевска отправили на принудительное лечение

Опубликована: Сегодня 10:18



фото: uralweb.ru фото: uralweb.ru

Инцидент произошел в ночь с 15 на 16 ноября 2016 года, когда для оказания первой медицинской помощи медики приехали на вызов по ул.Тимирязева.Как сотрудники «скорой» прошли в квартиру, страдающий алкогольной зависимостью мужчина в состоянии «белой горячки» нанес врачу один удар ножом в область шеи. Врач выжил лишь благодаря своевременно оказанной квалифицированной помощи коллеги.«В соответствии с заключением судебно – психиатрической экспертизы, в момент совершения деяния мужчина обнаруживал временное психическое расстройство в форме абстинентного состояния с делирием у лица, страдающего алкогольной зависимостью 2 стадии и не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий, а равно руководить ими», - отметили в суде при вынесении приговора.