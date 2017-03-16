Костюмированные сноубордисты и горнолыжники Ижевска попадут в «Большую лужу»

Опубликована: Сегодня 11:19

фото: vk.com/bolshayaluzha
В завершение горнолыжного сезона 26 марта в СК «Чекерил» пройдет традиционный конкурс «Большая лужа». Его особенность в том, что сноубордисты и горнолыжники в шуточных костюмах должны перепрыгнуть 15-метровый водоем. Приглашаются все желающие от 14 лет.

Номинации:
- «Сухим из воды»
- «Эффектный look»
- «Самый эффектный спуск - ТОП Райд»
- «Супер трюк»
- «Брызги года»
- «Мисс Экстрим»
- «Королева склона»
- «Повелитель склона»
- «Не доехал».

Все подробности можно узнать в группе мероприятия.



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