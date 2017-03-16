Пояс или кран: что затянут жители Удмуртии после повышения тарифа на холодную воду

Опубликована: Сегодня 12:12

фото: bazhopol.ru
Максимальный рост платы граждан за коммунальные услуги с 1 июля 2017 года в 26 муниципальных образованиях Удмуртии составит 5,6 процентов. Как пишет информагентство «Сусанин», об этом на пресс-конференции сообщил министр энергетики и ЖКХ Удмуртии Иван Маринин. «Эта величина установлена для Удмуртии Российской Федерацией. Исключением являются четыре муниципальных образованиях. В них приняты решения о передаче тех или иных объектов в концессию», - рассказал Маринин.

Так, в Ижевске средний рост составит 9,4% за пакет услуг: тепло, вода, газ, электроэнергия и водоотведение. Максимальный рост составит 11,23% - это часть категории граждан, «где высока доля холодной воды». Если говорить о республике, то здесь средний рост тарифов на электроэнергию с 1 июля 2017 года составит 3,8 процента. Средний рост тарифов на тепловую энергию составит 3 процента, на горячее водоснабжение 3,6 процента.

«Отмечу, что в Ижевске рост тарифа за тепло составит 6,6 процента из-за передачи сетей в концессию», - пояснил Маринин. Тарифы на холодное водоснабжение в республике в среднем вырастут на 3,7 процента, причем в расчет не берется «Ижводоканал», так как для этого МУПа рост тарифа составит 30%. Этот уровень экономически обосновали.

«Несмотря на это, тарифы на водоснабжение и питьевую воду в Удмуртии и водоотведение и питьевую воду в Ижевске самые низкие среди субъектов и городов в Приволжском федеральном округе», - рассказал Иван Маринин. Также министр отметил, что в столице Удмуртии тарифы на тепло меньше, чем в Кирове, Ульяновске, Саратове, Йошкар-Оле и Уфе.

Фото: susanin.news
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