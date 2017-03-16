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Тело молодого человека обнаружили ночью в Ижевске на улице Татьяны Барамзиной
Опубликована: Сегодня 13:03 Тело молодого человека обнаружили в Ижевске на улице Татьяны Барамзиной у дома №30. Как рассказали «Комсомолке» в следственном отделе по Устиновскому району СУ СК России по Удмуртии, инцидент произошёл 16 марта около 3:00.
22-летний молодой человек жил один на съёмной квартире. В доме погибшего обнаружили много пустых бутылок и таблетки от алкогольной зависимости. Также выяснили, что парень носил очки, которые он снял перед распахнутым окном на балконе 8-го этажа. Сейчас эксперты выясняют, был ли он пьян в момент происшествия.
Тело молодого человека первой увидела соседка, которая выходила ночью на балкон. Она вызвала полицию и скорую помощь. Причины происшествия сейчас выясняются.
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