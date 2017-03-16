Тело молодого человека обнаружили ночью в Ижевске на улице Татьяны Барамзиной

Опубликована: Сегодня 13:03



фото: panoramio.com фото: panoramio.com

22-летний молодой человек жил один на съёмной квартире. В доме погибшего обнаружили много пустых бутылок и таблетки от алкогольной зависимости. Также выяснили, что парень носил очки, которые он снял перед распахнутым окном на балконе 8-го этажа. Сейчас эксперты выясняют, был ли он пьян в момент происшествия.Тело молодого человека первой увидела соседка, которая выходила ночью на балкон. Она вызвала полицию и скорую помощь. Причины происшествия сейчас выясняются.