За повторное опасное вождение предлагается конфисковать автомобиль нарушителя

Опубликована: Сегодня 13:50



фото: newstes.ru фото: newstes.ru

«Просим вас рассмотреть вопрос о возможности включения в качестве наказания за повторное нарушение запрета на опасное вождение в виде конфискации транспортного средства как предмета административного правонарушения», - говорится в обращении, направленном в профильный комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству.Законопроект, уже принятый в первом чтении, предусматривает штраф за лихачество на дорогах в размере 5 тысяч рублей. Ко второму чтению санкции за это нарушение могут ужесточить и наказывать нарушителей за рецидив обязательными работами, административным арестом или лишением водительских прав. Однако, по мнению Янсукова, этого недостаточно и «лишь более серьезное наказание способно оказать наилучшее воздействие в целях минимизации нарушений».«Все чаще слышны новости об очередном представителе «золотой молодежи», который принципиально не собирается соблюдать правила дорожного движения, а оплата штрафа для него сродни приобретению билета на «гонки на выживание», - подчеркивает автор инициативы.Отмечается, что предложение уже поддержали во фракции ЛДПР.