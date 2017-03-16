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За повторное опасное вождение предлагается конфисковать автомобиль нарушителя
Опубликована: Сегодня 13:50 За повторное опасное вождение в Госдуму внесено предложение ввести конфискацию автомобиля. Как пишет Polit.ru, автором инициативы выступил президент Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» Рахман Янсуков. Он предложил оформить идею в виде поправки к второму чтению соответствующего правительственного законопроекта.
«Просим вас рассмотреть вопрос о возможности включения в качестве наказания за повторное нарушение запрета на опасное вождение в виде конфискации транспортного средства как предмета административного правонарушения», - говорится в обращении, направленном в профильный комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству.
Законопроект, уже принятый в первом чтении, предусматривает штраф за лихачество на дорогах в размере 5 тысяч рублей. Ко второму чтению санкции за это нарушение могут ужесточить и наказывать нарушителей за рецидив обязательными работами, административным арестом или лишением водительских прав. Однако, по мнению Янсукова, этого недостаточно и «лишь более серьезное наказание способно оказать наилучшее воздействие в целях минимизации нарушений».
«Все чаще слышны новости об очередном представителе «золотой молодежи», который принципиально не собирается соблюдать правила дорожного движения, а оплата штрафа для него сродни приобретению билета на «гонки на выживание», - подчеркивает автор инициативы.
Отмечается, что предложение уже поддержали во фракции ЛДПР.
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