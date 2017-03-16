Молодая жительница Ижевска пыталась разбить бутылку водки об голову продавца, не сумев заплатить за нее

Опубликована: Сегодня 14:42



фото: favim.ru фото: favim.ru

Приехавшие по вызову сотрудники вневедомственной охраны выяснили, что находившаяся в состоянии алкогольного опьянения 25-летняя покупательница решила купить в магазине бутылку водки, но у нее не хватило денег. Тогда девушка учинила в магазине скандал, и даже пыталась выбежать с алкоголем на улицу, не заплатив. А продавца, который пытался ее задержать, ударила по голове бутылкой.Задержанную злоумышленницу доставили в отдел полиции. Оказалось, что ранее девушка была уже судима за грабеж, имеет малолетнего ребенка. В настоящее время в отношении нее возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 115 УК РФ – «умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия».