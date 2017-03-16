Президент Украины ввел санкции против пяти российских банков

Опубликована: Сегодня 15:46

фото: business.ua
Президент Украины Пётр Порошенко ввёл санкции в отношении украинских банков с российским капиталом. Об этом сообщается на сайте главы государства в четверг, 16 марта.

Речь идёт о Сбербанке, VS Bank, ОАО "Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк", ОАО "Внешторгбанк", ОАО "БМ Банк". Теперь им запрещено выводить деньги в пользу материнских структур. Ограничительные меры будут действовать в течение года.
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