Президент Украины ввел санкции против пяти российских банков

Опубликована: Сегодня 15:46



фото: business.ua фото: business.ua

Речь идёт о Сбербанке, VS Bank, ОАО "Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк", ОАО "Внешторгбанк", ОАО "БМ Банк". Теперь им запрещено выводить деньги в пользу материнских структур. Ограничительные меры будут действовать в течение года.