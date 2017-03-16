Двоих беглецов от правосудия задержали в Ижевске за минувшие сутки

Опубликована: Сегодня 16:39



фото: voicesevas.ru фото: voicesevas.ru

Так, 31-летний ижевчанин находился в розыске за оскорбление представителя власти. Ранее мужчина был судим за неправомерное завладение автомобилем без цели хищения. Мера пересечения – подписка о невыезде.Ещё один 53-летний задержанный находился в розыске за причинение тяжкого вреда здоровью. Ранее был судим по ст. 117 УК РФ «Истязание». В настоящее время избрана мера пресечения – заключение под стражу.