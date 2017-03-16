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Двоих беглецов от правосудия задержали в Ижевске за минувшие сутки
Опубликована: Сегодня 16:39 Двое преступников, находившиеся в розыске, были задержаны сотрудниками полиции и службы судебных приставов Удмуртской Республики накануне при проведении оперативно-профилактической операции «Розыск». Целью операцииявляется розыск и задержание лиц, обвиняемых (подозреваемых) в совершении преступлений и скрывающихся от органов дознания, следствия и суда, розыска и установления местонахождения лиц, пропавших без вести.
Так, 31-летний ижевчанин находился в розыске за оскорбление представителя власти. Ранее мужчина был судим за неправомерное завладение автомобилем без цели хищения. Мера пересечения – подписка о невыезде.
Ещё один 53-летний задержанный находился в розыске за причинение тяжкого вреда здоровью. Ранее был судим по ст. 117 УК РФ «Истязание». В настоящее время избрана мера пресечения – заключение под стражу.
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