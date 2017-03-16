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Поезд без пересадок доставит ижевчан в Крым после открытия Керченского моста
Опубликована: Сегодня 17:29 Жители Ижевска смогут попасть в Крым на поезде. Маршрут Ижевск — Симферополь станет доступным после открытия Керченского моста, в 2018 году. Об этом порталу «Ижлайф» сообщил начальник Горьковского филиала «Федеральной пассажирской компании» Александр Попов.
«Планируется, что состав будет идти по маршруту Ижевск — Казань — Симферополь. Готовый план маршрута будет готов спустя три месяца после открытия Керченского моста», – отметил Александр Попов.
Предполагается, что состав поезда будет состоять из двух частей: первая будет формироваться в Ижевске, а вторая часть вагонов будет прицепляться в Казани.
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