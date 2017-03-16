Три очаровательные ижевчанки примут участие в конкурсе «Мисс Россия 2017»

Опубликована: Сегодня 18:41



фото: tppekb.ru фото: tppekb.ru

Напомним, финал конкурса «Мисс Ижевск. Удмуртия 2017» состоялся 25 февраля в ДК «Металлург». Титул победительницы был присвоен студентке ИжГТУ Дарье Каримовой. Первой вице-мисс назвали учащуюся регионального колледжа культуры Полину Юрину, звание второй вице-мисс получила студентка ИжГТУ Валерия Каманчаджян.