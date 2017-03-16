Три очаровательные ижевчанки примут участие в конкурсе «Мисс Россия 2017»

Опубликована: Сегодня 18:41

фото: tppekb.ru
В конкурсе «Мисс Россия 2017» примут участие три конкурсантки из Ижевска. Как сообщает пресс-служба администрации города, представлять столицу республики будут Елизавета Бородина (4-е место на региональном конкурсе), Евгения Чукавина (7-е место) и Юлия Ермолина (22-е место). Такое решение было принято на финальном кастинге национального конкурса «Мисс Россия 2017», который прошел в Москве 12 марта.

Напомним, финал конкурса «Мисс Ижевск. Удмуртия 2017» состоялся 25 февраля в ДК «Металлург». Титул победительницы был присвоен студентке ИжГТУ Дарье Каримовой. Первой вице-мисс назвали учащуюся регионального колледжа культуры Полину Юрину, звание второй вице-мисс получила студентка ИжГТУ Валерия Каманчаджян.
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