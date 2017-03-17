В Удмуртии началась вакцинация от клещевого энцефалита

Опубликована: Сегодня 08:30

фото: old-rus.orb.lv
В Удмуртии началась прививочная кампания против клещевого энцефалита. Как рассказала «Моей Удмуртии» начальник отдела эпиднадзора регионального Роспотребнадзора Удмуртии Вера Данилова, в этом году от заболевания планируется привить около 80 тыс жителей республики, из них порядка 56 тыс — дети. Весной для этого закупят дополнительно несколько десятков тысяч доз вакцины.

«Прививочная кампания уже проходит, взрослые могут обратиться на платной основе, детям прививка ставится планово. Сейчас ещё очень удобный момент: если люди не начали иммунизироваться прошлом году, то сейчас — март-апрель — самое благоприятное время, чтобы начать иммунизацию», — сообщила специалист.

Вера Данилова также отметила, что клещей в этом сезоне будет много. Одной из причин такого прогноза стала снежная зима, благоприятная с точки зрения распространения возбудителя: рано выпал снег, основные переносчики клещей — мелкие грызуны — очень хорошо сохранились. Если будет влажная и тёплая погода — ожидается подъём заболеваемости.
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