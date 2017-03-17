В Удмуртии началась вакцинация от клещевого энцефалита

Опубликована: Сегодня 08:30



фото: old-rus.orb.lv фото: old-rus.orb.lv

«Прививочная кампания уже проходит, взрослые могут обратиться на платной основе, детям прививка ставится планово. Сейчас ещё очень удобный момент: если люди не начали иммунизироваться прошлом году, то сейчас — март-апрель — самое благоприятное время, чтобы начать иммунизацию», — сообщила специалист.Вера Данилова также отметила, что клещей в этом сезоне будет много. Одной из причин такого прогноза стала снежная зима, благоприятная с точки зрения распространения возбудителя: рано выпал снег, основные переносчики клещей — мелкие грызуны — очень хорошо сохранились. Если будет влажная и тёплая погода — ожидается подъём заболеваемости.