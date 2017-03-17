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Детский международный цирковой фестиваль может пройти в Ижевске
Опубликована: Сегодня 09:21 Ижевск может стать местом проведения детского фестиваля циркового искусства. По аналогии с Международным цирковым фестивалем, проходящим в столице Удмуртии последние 10 лет, государственный цирк мог бы собирать молодые таланты из разных стран. Об этом в интервью ИА «Удмуртия» сообщил директор «Росгосцирка» Дмитрий Иванов. По его мнению, это способствовало бы «омоложению» цирка.
«Я абсолютно уверен, что сегодня очень много талантливых детей, молодежи, которые выберут в качестве своей профессии цирковое дело», — отметил он.
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